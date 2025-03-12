Запасы нефти в США выросли на 1,45 млн баррелей за неделю

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей - до 435,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 5,74 млн баррелей и составили 241,1 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,56 млн баррелей, до 117,6 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,61 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.



