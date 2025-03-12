Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 4 по 10 марта снизились впервые с середины октября

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Плодоовощная продукция в РФ на минувшей неделе подешевела на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Снижение цен произошло впервые с середины октября 2024 года на фоне удешевления огурцов на 8,6%. Причем по сравнению с предыдущей неделей снижение цен ускорилось: тогда огурцы подешевели на 5,2%.

В то же время цены на остальную плодоовощную продукцию продолжали расти. Так, картофель подорожал на 2,7% (на 2,4% неделей ранее), помидоры - на 2,4% (также 2,4%), бананы - на 1,6% (1,9%), капусту - на 1,5% (0,9%), свеклу - на 1,2% (1,2%), морковь - на 0,8% (1,2%), лук - на 0,6% (0,3%), яблоки - на 0,1% (0,5%).

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - на 14,8%. Капуста подорожала на 10,3%, помидоры - на 8,1%, бананы - на 7,5%, лук - на 6,3%, яблоки - на 6%, свекла - на 5,5%, морковь - на 3,2%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.