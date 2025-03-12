Поиск

Цены на бензин в РФ с 4 по 10 марта выросли на 0,18%, в феврале – рост на 0,51%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 марта выросли на 0,18% после повышения на 0,19% с 25 февраля по 3 марта и на 0,08% с 18 по 24 февраля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 10 марта выросли на 1,39% (общая инфляция за этот период составила 2,22%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 марта составляла 59,20 руб. (на 3 марта - 59,10 руб.) Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,02 руб. (55,93 руб.), АИ-95 – 61,18 руб. (61,06 руб.), АИ-98 – 83,80 руб. (83,78 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 25 февраля по 3 марта чуть замедлили рост, увеличившись на 0,03% после повышения на 0,09% с 25 февраля по 3 марта и на 0,06% с 18 по 24 февраля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,16%. Средняя цена ДТ в стране на 10 марта составляла 70,99 руб. за литр (70,98 руб.).

В феврале 2025 года рост потребительских цен на бензин в России относительно предыдущего месяца продолжил замедляться и составил 0,51% после повышения на 0,62% в январе и на 1,35% в декабре 2024 года.

Относительно февраля 2024 года потребительские цены на бензин в феврале этого года выросли на 11,78%.

Дизельное топливо в феврале 2025 году подорожало в РФ на 0,4% к предыдущему месяцу после повышения на 0,7% в январе и на 1,4% в декабре.

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канада 13 марта введет ответные пошлины в 25% на некоторые товары из США

ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду в Турции

СПБ биржа хочет запустить торги фининструментами с привязкой доходности к стоимости криптовалют

СПБ биржа хочет запустить торги фининструментами с привязкой доходности к стоимости криптовалют

ЦБ предложил разрешить "особым" инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой

ЦБ предложил разрешить "особым" инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой

Сбер тестирует оплату покупок по QR-коду в Турции

Сбер тестирует оплату покупок по QR-коду в Турции

"Газпром" готовит бонды в юанях, размещение запланировано на 14 марта

"Газпром" готовит бонды в юанях, размещение запланировано на 14 марта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5999 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });