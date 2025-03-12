Цены на бензин в РФ с 4 по 10 марта выросли на 0,18%, в феврале – рост на 0,51%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 марта выросли на 0,18% после повышения на 0,19% с 25 февраля по 3 марта и на 0,08% с 18 по 24 февраля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 10 марта выросли на 1,39% (общая инфляция за этот период составила 2,22%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 марта составляла 59,20 руб. (на 3 марта - 59,10 руб.) Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,02 руб. (55,93 руб.), АИ-95 – 61,18 руб. (61,06 руб.), АИ-98 – 83,80 руб. (83,78 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 25 февраля по 3 марта чуть замедлили рост, увеличившись на 0,03% после повышения на 0,09% с 25 февраля по 3 марта и на 0,06% с 18 по 24 февраля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,16%. Средняя цена ДТ в стране на 10 марта составляла 70,99 руб. за литр (70,98 руб.).

В феврале 2025 года рост потребительских цен на бензин в России относительно предыдущего месяца продолжил замедляться и составил 0,51% после повышения на 0,62% в январе и на 1,35% в декабре 2024 года.

Относительно февраля 2024 года потребительские цены на бензин в феврале этого года выросли на 11,78%.

Дизельное топливо в феврале 2025 году подорожало в РФ на 0,4% к предыдущему месяцу после повышения на 0,7% в январе и на 1,4% в декабре.

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).