Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в среду, Dow Jones завершил день в минусе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за повышением котировок акций технологических компаний, в то время как Dow Jones снизился.

Инвесторы оценивали данные об инфляции и корпоративные новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Акции производителей стали и алюминия подорожали после того, как вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт этой продукции из Канады, в том числе United States Steel - на 2,7%, Steel Dynamics - на 2,3%, Nucor Corp. - на 0,7%, Alcoa - на 4%, Century Aluminum - на 5,7%.

Стоимость бумаг Intel Corp. повысилась на 4,6%. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company обратилась к Nvidia Corp., Advanced Micro Devices и Broadcom с предложением о приобретении долей в совместном предприятии, которое будет управлять заводами Intel, выпускающими чипы на заказ. Эти переговоры начались после того, как администрация президента США Дональда Трампа попросила TSMC помочь в оздоровлении американской компании, которая ранее была иконой отрасли, но сейчас испытывает проблемы.

Акции Nvidia ушли вверх на 6,4%, AMD - на 4,2%, Broadcom - на 2,2%.

Цена бумаг Tesla подскочила на 7,6%. Глава компании Илон Маск заявил о том, что компания удвоит объемы производства электромобилей в течение двух лет.

Акции Palantir Technologies подорожали на 7,2% после того, как поставщик решений для работы с большими данными сообщил о новых клиентах, включая Walgreens Boots Alliance и Heineken.

Цена бумаг Salesforce Inc., поставщика облачных решений для взаимодействия с клиентами, выросла на 2,7%. Компания объявила о намерении инвестировать $1 млрд в Сингапур в следующие пять лет.

Стоимость Casey's General Stores повысилась на 6,2%, поскольку владелец сети магазинов шаговой доступности опубликовал хорошую квартальную отчетность.

По этой же причине котировки акций Groupon Inc., онлайн-сервиса по предоставлению скидок, взлетели более чем на 43%.

Кроме того, выросла капитализация Micron Technology - на 7,4%, Oracle Corp. - на 4,7%, Super Micro Computer - на 4%, Boeing Co. - на 3,1%, Amazon.com Inc. - на 1,2%, Microsoft Corp. - на 0,7%.

Между тем цена бумаг iRobot Corp. рухнула на 35,7%. Совет директоров производителя потребительских роботов, включая роботы-пылесосы, инициировал стратегическую оценку бизнеса на фоне роста убытков компании и слабых продаж.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 82,55 пункта (на 0,2%) и составил 41350,93 пункта. Наиболее значительное падение показали акции Procter & Gamble Co., подешевевшие на 2,7%, Walmart Inc. - на 2,6%, McDonald's Corp. - на 2,4%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 27,23 пункта (на 0,5%) - до 5599,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 212,35 пункта (на 1,2%) и завершил сессию на отметке 17648,45 пункта.