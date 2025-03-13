Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил коррекционный настрой среды, когда игроки фиксировали прибыль в ожидании реакции России на итоги переговоров США и Украины по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины; фактором поддержки выступает подросшая на ослаблении доллара нефть (фьючерс на Brent поднялся к $71 за баррель).

Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 0,2% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами отката выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3177,36 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 марта, составляет 86,6204 руб. (+5,35 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что представители США направляются в Россию для переговоров по украинскому конфликту, выразил надежду на перемирие, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что представители США активно ведут переговоры с представителями РФ.

Также Трамп заявил, что в случае необходимости может оказать давление на РФ для урегулирования украинского конфликта, но делать этого не хочет. "Оказать давление на Россию возможно. Надеюсь, необходимости в этом не будет", - приводит его слова агентство. Трамп подчеркнул, что может заключать финансовые сделки, которые будут невыгодны для России, однако не хотел бы это делать.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в среду, что Россию посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По сообщению американских СМИ, она отметила, что Уиткофф "посетит Москву на этой неделе". По словам Левитт, он намерен обсудить с российским руководством идею перемирия с Украиной.

Делегации США и Украины во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Джидде американо-украинских переговоров.

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе; за январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%. Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Росстат в среду также опубликовал данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта: инфляция в этот период составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта, 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%. Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, рынок акций РФ продолжает оценивать итоги прошедшей в Саудовской Аравии встречи представителей Украины и США, на которой стороны согласовали 30-дневное перемирие в украинском конфликте. Российская сторона пока это не комментирует и ждет деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фоне повышенной неопределенности многие участники торгов предпочитают сохранять осторожность и воздерживаются от наращивания длинных позиций в акциях российских эмитентов. На зарубежных фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения, цены на нефть отскочили вверх, но по-прежнему остаются вблизи минимумов начала декабря, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, поэтому можно ожидать продолжения снижения с целью на отметке 3060 пунктов, с закрытием "гэпа" от 13 февраля, считает Додонов.

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+1,2%), но просел Dow Jones (-0,2%); инвесторы оценивали данные об инфляции и корпоративные новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,2-0,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены стабилизировались после отскока вверх накануне. Индекс доллара DXY во вторник обновил минимум с начала года в районе 103,4 пункта, в четверг он находится в районе 103,6 пункта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $70,95 за баррель (+0,01% и +2% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,63 за баррель (-0,06% и +2,2% накануне).