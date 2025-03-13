"Ведомости" сообщили о планах "Автоассистанс" привлечь 500 млн рублей в рамках pre-IPO

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - АО "Российское автомобильное товарищество" (РАТ, АО "Автоассистанс") в текущем году планирует привлечь 500 млн рублей в рамках pre-IPO, которое станет шагом на пути к публичному размещению акций (IPO) на горизонте 2027 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Приоритетной площадкой топ-менеджмент РАТ рассматривает MOEX Start "Московской биржи", окончательное решение в компании планируют принять позже. Консультантов и оценку компании ее представитель не раскрыл.

Деньги с pre-IPO РАТ планирует направить на масштабирование, развитие продуктовой линейки и приобретение страховой компании с целью развития собственной экосистемы. По словам гендиректора РАТ Игоря Мисько, pre-IPO станет промежуточным этапом к дальнейшему публичному размещению акций на бирже.

Компания в конце 2024 года разместила дебютный выпуск облигаций на 400 млн рублей для знакомства рынка с ней. Объем привлеченных средств составил около 16 млн рублей. В декабре НКР присвоило РАТ кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

РАТ работает с 2006 года, оказывая услуги помощи на дорогах в 72 городах РФ (на расстоянии 50-200 км от указанных границ). Компания занимается технической, юридической и справочно-информационной помощью автомобилистам и мотоциклистам. Ключевыми услугами РАТ являются выезд эвакуатора, аварийный комиссар, техпомощь, подзарядка электромобиля, подвоз топлива, юридическое сопровождение водителей, расширенная гарантия при покупке автомобиля. Сейчас на балансе РАТ находятся 25 тыс. автомобилей техпомощи и эвакуаторов.

Объем рынка услуг дорожных ассистентов в 2023 году в РФ составил порядка 31 млрд рублей (+63%). По итогам 2024 года, по оценке РАТ, рынок вырос до 43 млрд рублей (+38%). Компания, по словам ее представителя, входит в десятку крупнейших игроков рынка услуг помощи на дорогах. В партнерах РАТ – дилерские сети и автопроизводители ("МБ рус", "Автомир", Chery и др.), лизинговые компании ("дочки" Сбербанка, Совкомбанка), ряд страховщиков ("Альфастрахование", "Сберстрахование") и "Почта банк".

Представитель РАТ, которого цитируют "Ведомости", отмечает, что рост "параллельного импорта" автомобилей в РФ ведет к росту спроса на обеспечение этих машин гарантийным обслуживанием, а рост среднего объема автокредита стимулирует продажи ключевого продукта компании – карты помощи на дороге.

Выручка РАТ за 2024 год, по данным компании, составила 1,4 млрд рублей (+36%), чистая прибыль - 92 млн рублей (-35,7%). Количество клиентов с двумя ключевыми продуктами компании – программой автопомощи и расширенной гарантией на автомобиль – превысило 1,2 млн. Предполагается, что по итогам 2025 года выручка достигнет 1,5 млрд рублей (+7,1%), чистая прибыль – 104 млн рублей (+13%). При этом к 2028 году РАТ надеется иметь выручку на уровне 2,8 млрд рублей и чистую прибыль – почти 500 млн рублей.