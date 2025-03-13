MGX инвестирует в криптобиржу Binance $2 млрд в криптовалюте

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Государственная инвестиционная компания MGX из ОАЭ объявила о покупке миноритарной доли в криптовалютной бирже Binance за $2 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, средства будут предоставлены в стейблкойнах. Компании утверждают, что это крупнейшая в истории инвестиция, оплаченная в криптовалюте.

MGX была основана в прошлом году властями Абу-Даби для инвестиций в технологии искусственного интеллекта. В сентябре она совместно с BlackRock и Microsoft создала фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру (Global AI Infrastructure Investment Partnership, GAIIP), в который планируется привлечь $30 млрд.

Binance - крупнейшая криптовалютная биржа в мире с более 260 млн зарегистрированных пользователей. Как отмечается в пресс-релизе, в ОАЭ работает около 1 тыс. сотрудников компании из общего штата в 5 тыс. человек.