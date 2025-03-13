Счетная палата призвала ЦБ подумать над ростом дивидендов со стороны НСПК

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ рекомендовала ЦБ подумать над ростом дивидендных отчислений со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"). Об этом сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании бюджетного комитета Госдумы.

"Поскольку вся тарификация находится непосредственно в зоне Центробанка и компания НСПК также принадлежит Центробанку, то надо подумать над ростом дивидендных отчислений со стороны НСПК. Там есть нераспределенная прибыль. Она либо должна быть инвестирована на цели развития платежной системы, либо можно сделать повышающий коэффициент и пополнить средства федерального бюджета. Поэтому мы такую рекомендацию направили коллегам из ЦБ", - сказал Ковальчук во время рассмотрения отчета о работе Счетной палаты за 2024 год.

По его словам, Счетная палата отметила ряд недоработок в ходе экспертно-аналитического мероприятия, связанного с выполнением Банком России стратегии национальной платежной системы на 2021-2023 годы, в том числе не все целевые показатели, которые были предусмотрены стратегией, выполнены.

"Большая часть выполнена, по части еще срок не наступил, но порядка 20% вещей, о которых договаривались, сделана не была. Важно отметить, что это не повлияло на качество платежной системы", - сказал глава Счетной палаты.

"Еще нужно поработать над непосредственными результатами, которые предусматривались в плане по реализации данной стратегии, поскольку доступность платежных услуг, был такой критерий, 24/7 365 дней, доступна не для всех банков, порядка 13 банков еще не вошли в эту систему. В этой связи Центробанку надо эти вопросы доработать, но самое главное, что система работает", - добавил он.

ЦБ в декабре прошлого года при публикации Основных направлений развития национальной платежной системы на 2025-2027 гг. сообщал, что целевые показатели, установленные прежним стратегическим документом, достигнуты или превышены.

Чистая прибыль НСПК по РСБУ в 2023 году выросла в 1,4 раза до 35,1 млрд руб. с 25,3 млрд руб. в 2022 году. Дивидендные выплаты НСПК в 2022 году Банку России составили 4,9 млрд рублей. Более поздние данные не раскрывались.

Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.