Промпроизводство в еврозоне в январе не снизилось г/г впервые с апреля 2023 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в еврозоне в январе показал нулевую динамику в годовом выражении, что стало лучшим результатом с апреля 2023 года.

Относительно декабря прошлого года промпроизводство выросло на 0,8%, максимальными темпами с августа, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения показателя на 0,9% в годовом выражении и роста на 0,6% в помесячном.

Выпуск промежуточных товаров в еврозоне увеличился на 1,6% относительно декабря, средств производства – на 0,5%. Производство потребительских товаров длительного пользования сократилось на 0,2%, других потребительских товаров – на 3,1%. Выработка электроэнергии снизилась на 1,2%.

В декабре прошлого года, согласно пересмотренным данным, промпроизводство в еврозоне сократилось на 0,4% месяц к месяцу и на 1,5% год к году.