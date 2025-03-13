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Доходность 30-летних госбондов Франции приближается к максимуму за 14 лет

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доходность долгосрочных французских государственных облигаций растет и находится вблизи максимума с 2011 года в ожидании возможного снижения суверенного рейтинга страны агентством Fitch.

Доходность 30-летних гособлигаций Франции на торгах в четверг выросла на 5 базисных пунктов, до 4,15%. Это всего на 1 б.п. ниже, чем рекорд 14-летней давности. С начала месяца доходность выросла более чем на 40 б.п.

Международное рейтинговое агентство Fitch 14 марта пересмотрит суверенный рейтинг Франции, в настоящее время находящийся на уровне "AA-" с "негативным" прогнозом, сообщает Bloomberg. Есть вероятность, что Fitch понизит рейтинг до категории "A" на фоне ожидаемого увеличения госрасходов на оборону, что окажет дополнительное давление на бюджетные показатели страны.

S&P Global Ratings также держит рейтинг Франции на уровне "AA-" с "негативным" прогнозом, тогда как Moody's дает стране суверенный рейтинг "Aa3", прогноз - "стабильный".

Fitch Франция Moody's S&P Global Ratings
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