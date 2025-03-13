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Amazon, Google и Dow поддержали трехкратное увеличение производства ядерной энергии

Amazon, Google и Dow поддержали трехкратное увеличение производства ядерной энергии
Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Межотраслевая группа крупных потребителей энергии подписала обязательство по поддержке инициативы, направленной на существенное наращивание глобальных мощностей по производству атомной энергии, сообщается на сайте Всемирной ядерной ассоциации (WNA).

Это первый случай, когда крупные компании, не относящиеся к атомному сектору, объединились, чтобы публично поддержать масштабное и согласованное расширение атомной энергетики для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию, отмечает ассоциация.

Группа, в которую входят Google (принадлежащая Alphabet Inc.), Amazon.com Inc., Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), Occidental Petroleum, Lloyd's Register и Dow Inc., присоединилась к 14 крупнейшим мировым банкам и финансовым институтам, 140 компаниям атомной отрасли и 31 стране, поддержавшим цель по утроению глобального ядерного потенциала к 2050 году.

Обязательство по поддержке инициативы, впервые представленной в рамках саммита COP28, было подписано в кулуарах международной энергетической конференции CERAWeek 2025 в Хьюстоне. Ожидается, что в ближайшие месяцы к ней присоединятся и другие компании.

"Ядерная энергетика будет играть ключевую роль в построении надежного, безопасного и устойчивого энергетического будущего, - отметила руководитель отдела технологий чистой энергии и декарбонизации Google Люсия Тиан. - Google продолжит работать с партнерами, чтобы ускорить коммерциализацию передовых ядерных технологий, способных обеспечить круглосуточный доступ к чистой энергии, необходимой для удовлетворения растущего спроса на электричество во всем мире".

"Беспрецедентная поддержка цели по как минимум трехкратному увеличению глобальных ядерных мощностей к 2050 году, выраженная сегодня некоторыми из самых влиятельных компаний мира, является четким сигналом о необходимости ускорения изменений в политике, финансировании и регулировании", - сказала гендиректор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао и Леон.

Amazon Google Meta Occidental Petroleum WNA Dow Inc
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