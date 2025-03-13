Системы накопления энергии в США могут рекордно нарастить мощности в 2025 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совокупная мощность систем накопления электроэнергии промышленного масштаба в США в 2024 году увеличилась на 10,4 ГВт (66%) и превысила 26 ГВт, по предварительным данным Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики страны.

Прирост мощностей в этом сегменте стал вторым по величине после прироста мощностей солнечной генерации. При этом мощность систем накопления энергии в минувшем году была равна лишь 2% общих генерирующих мощностей в Штатах (1,23 тыс. ГВт).

В 2025 году прирост мощностей таких систем может стать рекордным, отмечает EIA. Операторы заявляли о планах увеличить их на 19,6 ГВт.

Системы накопления энергии не вырабатывают электричество из топлива или природных ресурсов, а лишь служат его вторичным источником, храня энергию, поступающую от генерирующих объектов и из электрических сетей.