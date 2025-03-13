Индекс МосБиржи упал к 3120 пунктам в ожидании ответа Кремля на предложения США по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг ускорил снижение из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений, что реакция России на заявленные предложения США по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины приведет к скорому его завершению, однако вечерние заявления президента Владимира Путина способствовали стабилизации рыночной ситуации к финалу торгов.

Индекс МосБиржи откатился в район 3120 пунктов, к уровню месячной давности; лидерами снижения выступили акции "Газпрома" (-3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3%), "Норникеля" (-2,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 2% до 3121,57 пункта (в течение сессии индекс опускался до 3100 пунктов), индекс РТС снизился на 2% до 1135,27 пункта (-2%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 марта, составил 86,619 рубля (-0,14 копейки).

Делегации США и Украины во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде. По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

Москва не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил в четверг помощник президента России Юрий Ушаков. Также Ушаков считает, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции после с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил в четверг, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру. Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, заявил Путин.

Также Путин допустил возможность телефонного разговора с президентом США Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

Подешевели в четверг также акции "Московской биржи" (-2,7%), АФК "Система" (-2,7%), "Северстали" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -1,5% "префы"), "Т-Технологии" (-2,5%), ВТБ (-2,3%), ОК "Русал" (-2,2%), "ММК" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "ВК" (-2%), "АЛРОСА" (-1,9%), "НЛМК" (-1,9%), Сбербанка (-1,9% и -1,8% "префы"), "Роснефти" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Интер РАО" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

Совет директоров "Яндекса" (-1,5%, до 4459,5 рубля) 11 марта рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Собрание акционеров состоится 15 апреля, дата закрытия реестра под выплаты - 28 апреля.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды - по итогам I полугодия - акционеры утвердили в сентябре в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

Чистый убыток ПАО "РусГидро" (-1%) по МСФО в 2024 году составил 61,16 млрд рублей против чистой прибыли 32,1 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 14,2%, до 150,81 млрд рублей. Выручка составила 579,82 млрд рублей (+13,6%). Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал выручку "РусГидро" на уровне 567,1 млрд рублей, EBITDA - 142,1 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО без учета неденежных эффектов в 2024 году снизилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом, до 67,4 млрд рублей. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал скорректированное значение прибыли "РусГидро" в широком диапазоне - 34-64 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" (-0,01%) в 2024 году выросла на 6,3%, до 306,14 млрд рублей, сообщается в отчете компании по МСФО. Результат оказался выше консенсус-прогноза на уровне 301,6 млрд рублей. Выручка "Татнефти" выросла на 27,8%, до 2,03 трлн рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 5,5% - до 251,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

По данным Росстата, инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе; за январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%. Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Росстат также опубликовал данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта: инфляция в этот период составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта, 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%. Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, российский рынок акций в четверг продолжил снижение, но индекс МосБиржи остался в ожидаемом коридоре 3100-3250 пунктов. При этом волатильность колебаний и активность торгов сократились в ожидании важных геополитических новостей.

Из корпоративных событий на российском рынке можно выделить хороший отчет "Татнефти" за 2024 год. Показав результаты по выручке выше ожиданий, акции компании подросли против рынка. В пятницу свой отчет за IV квартал должна показать "Роснефть".

Вышедшие на неделе хорошие статданные по потребительской инфляции в США оказались недостаточным фактом, чтобы изменить настроения инвесторов. Неопределенность, а также риски эскалации взаимных тарифных "уколов" сохраняют на американском рынке сложившийся негатив. Нефть Brent продолжает удерживать уровень $70 за баррель, не реагируя на новые вызовы в мировой торговле и риски сокращения спроса на сырье. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 марта - 3100-3250 пунктов, полагает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи откатился к уровню месячной давности на фоне высказываний помощника президента РФ Юрия Ушакова относительно предложенных мер по урегулированию украинского конфликта. При этом нисходящая динамика индекса продолжает носить "пилообразный" характер.

Акции "Русала" подешевели вместе с рынком в преддверии выхода отчета за II полугодие 2024 года по МСФО. Консенсус предполагает, что во втором полугодии 2024 EBITDA вырастет на 48%, а FCF может вернуться в положительную зону (отчетность ожидается 14 марта). Совет директоров "Яндекса" одобрил финальные дивиденды в 80 рублей на акцию, а также утвердил программу биржевых облигаций на 350 млрд рублей, напомнил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций засомневался в успешности мирных переговоров по Украине, инвесторы предпочли сократить портфели.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили вниз от района сопротивлений $71,5 и $68 за баррель соответственно на фоне сохранения осторожности на мировых фондовых площадках и опасений в отношении увеличения предложения и более ограниченного спроса. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем квартале на 1,03 млн б/с против предыдущих ожиданий 1,1 млн б/с и прогнозов ОПЕК на уровне 1,45 млн б/с. В МЭА объясняют ухудшение прогноза изменившимися экономическими условиями после начала торговых войн, а также рассчитывают на то, что мировое предложение нефти будет превышать спрос примерно на 600 тысяч б/с.

На западных фондовых площадках в четверг вновь преобладали продажи. На данный момент подтверждаются риски достижения индексами очередных многомесячных минимумов как в Европе, так и в США во многом на фоне торговой напряженности. ФРС на заседании следующей недели может в очередной раз отсрочить снижение процентной ставки, увеличивая потенциальные сложности в экономике. Российский рынок к завершению сессии оставался в значительном "минусе", не получив обнадеживающих новостей со стороны геополитики. Индекс Мосбиржи при этом начал закрытие образовавшегося в феврале "гэпа", для чего ему потребуется опуститься к 3059 пунктам. Власти РФ, США и Украины продолжают переговоры в попытке как можно быстрее завершить украинский конфликт, но сомнения в способности сторон быстро прийти к компромиссу сохраняются, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках в четверг преобладают пессимистичные настроения. Вышедшие накануне лучшие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции в США несколько ослабили опасения по поводу состояния американской экономики, однако смогли принести лишь временное облегчение на рынки, обстановка на которых остается напряженной из-за разворачивающихся торговых войн. Так, накануне вступили в силу импортные пошлины на поставку в Штаты стали и алюминия из всех стран. При этом ЕС и Канада уже объявили об ответных мерах, и о таких же шагах, по информации СМИ, задумываются еще несколько стран, в том числе Южная Корея. Президент США Трамп в свою очередь пригрозил дальнейшей эскалацией "тарифной гонки".

Российский рынок акций также проседает под давлением геополитической неопределенности, связанной с итогами предстоящих переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Существует значительная вероятность, что российская сторона не сможет безоговорочно принять предложения Штатов по 30-дневному перемирию, и это приведет к новому витку эскалации геополитической напряженности и дальнейшему усилению антироссийских санкций. В частности, президент США Трамп уже заявил, что в случае необходимости готов оказать дополнительное давление на Россию, хотя и выразил надежду, что этого не потребуется.

На таком фоне инвесторы практически полностью проигнорировали вышедшие накануне вечером неплохие данные по инфляции в стране. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала. "Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 3060 пунктов, с закрытием "гэпа" от 13 февраля", - считает Додонов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,5%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 1-1,5%).

Позитивным фактором для японского рынка стала новость о том, что крупные компании страны договорились с профсоюзами о существенном повышении заработной платы сотрудников по итогам третьего года подряд, сообщает Trading Economics. Традиционно результаты этих переговоров задают тон для обсуждения выплат в более мелких компаниях, на которые приходится основная часть рабочей силы в Японии.

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 1,2% до $70,13 за баррель (+2% в среду), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 1,3% до $66,77 за баррель (+2,2% накануне).

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление курса доллара, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Саратовэнерго" (-8,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-6,8%), бумаги "Магаданэнерго" (-5,7%), ПАО "РБК" (-5,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-5,5%), ПАО "Яковлев" (-4,9%).

Подорожали акции ПАО "Владимирский химический завод" (+16,1%), ПАО "ГАЗ" (+14,3% и +21,8% "префы"), "М.Видео" (+3,3%), "ИК Русс-Инвест" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 114,12 млрд рублей (из них 21,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 15,53 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,39 млрд рублей на акции "Т-Технологии").