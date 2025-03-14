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РФ в 2024 году увеличила экспорт макаронных изделий более чем на 10%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году увеличила экспорт макаронных изделий более чем на 10%. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на Союз мукомольных и крупяных предприятий.

Как считает президент союза Игорь Свириденко, развитие экспорта является одной из причин роста производства этой продукции.

Минсельхоз сообщил, что в январе выпуск макаронных изделий в РФ увеличился на 8,3% до 120 тыс. тонн. Кроме того, производство круп выросло на 10% до 151 тыс. тонн.

"В последние годы в РФ увеличилось потребление круп и макарон на фоне стабильных цен на эти продукты", - отметил Свириденко.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, которые также приведены в сообщении, значительно растет производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, в натуральном выражении оно уже сравнялось с выпуском макарон из пшеницы мягких сортов, включая продукты быстрого приготовления.

С учетом этих факторов Минсельхоз ожидает, что выпуск круп и макаронных изделий будет сохранять положительную динамику.

Минсельхоз
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