Денежная база в РФ выросла с 28 февраля по 7 марта на 13,5 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта 18 086,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 28 февраля денежная база в России равнялась 18 072,9 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,08%, или на 13,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.