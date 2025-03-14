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В Евросоюзе оптовые цены на яйца выросли на 12% с начала года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе оптовые цены на яйца с конца 2024 года выросли примерно на 12% составляют 268,48 евро за 100 килограммов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Это максимум по меньшей мере с 2012 года.

Яйца дорожают по всему миру из-за вспышки птичьего гриппа, из-за чего были забиты миллионы кур. Для восстановления популяции несушек требуется не менее нескольких месяцев.

Кроме того, яйца традиционно дорожают в преддверии Пасхи, самого активного периода продаж этой категории товаров в году. У католиков и православных в 2025 году она приходится на один день - 20 апреля.

Дефицит яиц случился на фоне поисков европейцами более дешевых источников белка на замену мясу, сказала специалист по рынку яиц в аналитической компании Expana Динео Коман. Кроме того, Нидерланды, крупнейший в Европе экспортер яиц, в последние годы сокращали поголовье несушек с целью снизить углеродный след.

При этом она отметила, что спрос на яйца в Европе остается высоким, несмотря на недавний скачок цен.

Евросоюз Нидерланды Еврокомиссия Expana
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