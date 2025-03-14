Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,17%, на Аи-92 - на 0,28% за неделю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,17% - до 55433 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 50312 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

10.03.2025 11.03.2025 % к пр. д. 12.03.2025 % к пр. д. 13.03.2025 % к пр. д. 14.03.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 55529 54970 -1,01 54767 -0,37 55061 0,54 55433 0,68 -0,17 Регуляр-92 50455 50072 -0,76 49748 -0,65 50161 0,83 50312 0,3 -0,28 ДТ-летнее 57109 56946 -0,29 57060 0,2 57094 0,06 57719 1,09 1,07 ДТ-зимнее 66290 66114 -0,27 64895 -1,84 63364 -2,36 63588 0,35 -4,08 Мазут топочный 32410 31801 -1,88 32595 2,5 32537 -0,18 33410 2,68 3,09 Авиатопливо 79814 79659 -0,19 79817 0,2 79884 0,08 79798 -0,11 -0,02 СУГ 14181 14145 -0,25 14110 -0,25 14050 -0,43 14031 -0,14 -1,06

Цены приведены по национальному индексу.