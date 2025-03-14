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Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,17%, на Аи-92 - на 0,28% за неделю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,17% - до 55433 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 50312 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

10.03.202511.03.2025% к пр. д.12.03.2025% к пр. д.13.03.2025% к пр. д.14.03.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-955552954970-1,0154767-0,37550610,54554330,68-0,17
Регуляр-925045550072-0,7649748-0,65501610,83503120,3-0,28
ДТ-летнее5710956946-0,29570600,2570940,06577191,091,07
ДТ-зимнее6629066114-0,2764895-1,8463364-2,36635880,35-4,08
Мазут топочный3241031801-1,88325952,532537-0,18334102,683,09
Авиатопливо7981479659-0,19798170,2798840,0879798-0,11-0,02
СУГ1418114145-0,2514110-0,2514050-0,4314031-0,14-1,06

Цены приведены по национальному индексу.

бензин Петербургская биржа
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