Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,17%, на Аи-92 - на 0,28% за неделю
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,17% - до 55433 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 50312 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|10.03.2025
|11.03.2025
|% к пр. д.
|12.03.2025
|% к пр. д.
|13.03.2025
|% к пр. д.
|14.03.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|55529
|54970
|-1,01
|54767
|-0,37
|55061
|0,54
|55433
|0,68
|-0,17
|Регуляр-92
|50455
|50072
|-0,76
|49748
|-0,65
|50161
|0,83
|50312
|0,3
|-0,28
|ДТ-летнее
|57109
|56946
|-0,29
|57060
|0,2
|57094
|0,06
|57719
|1,09
|1,07
|ДТ-зимнее
|66290
|66114
|-0,27
|64895
|-1,84
|63364
|-2,36
|63588
|0,35
|-4,08
|Мазут топочный
|32410
|31801
|-1,88
|32595
|2,5
|32537
|-0,18
|33410
|2,68
|3,09
|Авиатопливо
|79814
|79659
|-0,19
|79817
|0,2
|79884
|0,08
|79798
|-0,11
|-0,02
|СУГ
|14181
|14145
|-0,25
|14110
|-0,25
|14050
|-0,43
|14031
|-0,14
|-1,06
Цены приведены по национальному индексу.