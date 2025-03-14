Производитель автоприцепов "Бонум" вложил 1,5 млрд рублей в новый завод

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ООО "Бонум Траст" (Ростовская область, "дочка" ООО "Бонум") завершило I этап строительства завода прицепной и полуприцепной техники в Новочеркасске. Об этом сообщил исполнительный директор компании Игорь Кучеров журналистам.

"Инвестиции в оборудование и строительство четырех производственных корпусов составили за прошлый год 1,5 млрд рублей. Это первый этап. Мы уже вышли на серийное производство, ежемесячно планируем выпускать до 200 единиц (техники - ИФ), это полный цикл производства", - сказал Кучеров в ходе пресс-тура на объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ростовская", где расположено новое производство.

По его словам, на территории ОЭЗ будут выпускаться новые линейки продукции – техника для перевозки нефтепродуктов и битума, а также бункеры-перегрузчики для сельского хозяйства.

Исполнительный директор "Бонум Траст" добавил, что до конца 2026 года компания планирует реализовать II этап проекта стоимостью около 1 млрд рублей, предполагающий создание производства самосвальных полуприцепов.

"У нас в планах еще два корпуса общей площадью 12 тыс. кв. метров, тоже полный цикл. Планируем также расширить заготовительное производство (...) Пока что рассчитываем реализовать проект в два этапа", - уточнил Кучеров.

По его словам, реализация I этапа позволила создать 500 рабочих мест, в целом проект подразумевает создание до 1 тыс. рабочих мест.

"Бонум" в декабре 2022 года зарегистрировал дочернюю компанию "Бонум Траст". В июле 2024 года компания получила статус резидента ОЭЗ "Ростовская". Созданный производственный комплекс ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции.

Машиностроительный завод "Бонум" производит технику для топливных, сельскохозяйственных, строительных и транспортных компаний России и СНГ. Ежегодно география экспортных поставок техники расширяется. Выручка компании за 2023 год, по данным ЕГРЮЛ, составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд рублей. Результаты за 2024 год пока не публиковались.