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Продажа зерна из госфонда РФ на этой неделе упала почти в два раза

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объем зерна, проданного из госфонда на этой неделе, составил 5,13 тыс. тонн, что почти в два раза меньше, чем на прошлой неделе (10,8 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна снизилась до 78,4 млн рублей со 167 млн рублей неделей ранее. Из пяти торговых дней результативными были только три.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ на 14 марта, продано 87 615 тонн на 1,265 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались пшеница 3 класса урожая 2022 года - 25 245 тонн, пшеница 4 класса урожая 2022 года - 24,57 тыс. тонн, рожь рожая 2022 года - 20,25 тыс. тонн.

Следующие торги назначены на 17-19 марта.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

Национальная товарная биржа
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