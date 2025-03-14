Рыбаки РФ к 11 марта снизили вылов рыбы на 7,8%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ, по данным на 11 марта, выловили 1,036 млн тонн рыбы, что на 7,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном бассейне добыто 872 тыс. тонн, что на 8,1% меньше прошлогоднего. В частности, вылов минтая снизился на 75,5 тыс. тонн, до 660,5 тыс. тонн, трески - на 4,5 тыс. тонн, до 29 тыс. тонн. Положительный показатель по вылову тихоокеанской сельди - 136,85 тыс. тонн, что на 15,3 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В Северном бассейн вылов упал на 40,3%, до 61,4 тыс. тонн. В частности, трески добыто 43,8 тыс. тонн, что на 4,3 тыс. тонн меньше прошлогоднего.

В Западном бассейне, напротив, вылов вырос на 8,3%, до 19,5 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна добыли 10,8 тыс. тонн рыбы, что 20,5% больше, чем год назад. В Волжско-Каспийском бассейн вылов упал на 17,6%, до 17,7 тыс. тонн. Но добыча основного ресурса - кильки выросла на 2,8 тыс. тонн, до 17,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 53,955 тыс. тонн водных биоресурсов, что в 1,8 раза больше прошлогоднего. В том числе в зонах иностранных государств добыто 20,488 тыс. тонн (на 10,5 % больше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 33,466 тыс. тонн (почти в три раза больше).