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Comcast NBCUniversal и МОК подписали соглашение о стратегическом партнерстве до 2036 года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Comcast NBCUniversal (NBCU) и Международный олимпийский комитет подписали новое соглашение о партнерстве и правах на показ Олимпийских игр, которое будет действовать до 2036 года, сообщил МОК.

Утвержденное советом директоров комитета соглашение охватывает не только права на вещание на всех медиа-платформах, но и новые инновационные стратегические инициативы и проекты, а также повышает статус NBCU до уровня стратегического партнера комитета.

Соглашение предусматривает продление срока действия прав на трансляцию до 2036 года, захватывая зимние Олимпийские игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити, а также летние Олимпийские игры 2036 года, место проведения которых пока не определено. Стоимость этих прав оценивается в $3 млрд.

Предыдущее соглашение предоставляло NBCU права на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года.

Стороны будут сотрудничать, помимо прочего, в развитии технологической инфраструктуры вещания, организации трансляции на стадионах и распространении цифровой рекламы в США, сообщает МОК.

NBCU является дочерним предприятием Comcast Corp., крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения.

Comcast МОК США Олимпийские игры NBCU
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