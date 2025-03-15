Российская "дочка" "Белоруснефти" завершила строительство комплекса объектов подготовки газа

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - АО "Нефтяная компания "Янгпур" (дочерняя компания "Белоруснефти" в России, ЯНАО) завершила строительство комплекса объектов подготовки газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке, сообщила пресс-служба "Белоруснефти".

"12 марта состоялся запуск установки подготовки газа на Губкинском месторождении. Введены в эксплуатацию скважины N428, 798, 819 Присклонового месторождения и внедрена инновационная схема подготовки попутного нефтяного газа со скважины N516. На начальном этапе планируется общая сдача газа на уровне 250-300 тыс. м куб./сут., дополнительная добыча 15-25 тонн газового конденсата", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, "это важный шаг в развитии компании, который позволит увеличить объемы сдачи товарного газа и получить дополнительные финансовые ресурсы".

В состав комплекса вошли система сырьевых и товарных газопроводов (9,6 км), установка подготовки газа на Губкинском м/р (800 тыс. м куб./сут.), коммерческий узел учета газа для сдачи в систему АО "Пургаз".

В сообщении отмечается, что "проект реализован в рекордные сроки (октябрь 2024 - февраль 2025-го)".