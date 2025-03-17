Нововоронежская АЭС досрочно завершила ремонт энергоблока №4

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Новоронежская АЭС (НВАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") с опережением графика завершила плановый ремонт на четвертом энергоблоке, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"14 марта 2025 года в 11:27 энергоблок №4 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), который продлился 30 суток. На 100% мощности энергоблок №4 НВАЭС был выведен 15 марта в 04:30", - говорится в сообщении.

Все ремонтные операции выполнены на 7 суток раньше запланированного срока в полном объёме.

За время ППР специалисты выполнили ремонт основного и вспомогательного оборудования, обследовали корпус реактора, провели техническое обслуживание системы управления и защиты, в машинном зале отремонтировали два турбоагрегата, генератор, проверили состояние цилиндра высокого давления.

Кроме того, проведена перегрузка ядерного топлива с заменой 102 кассет с отработавшим топливом на свежие.

Отмечается, что сокращение сроков ремонта позволит выработать дополнительные 73,5 млн кВт.ч электроэнергии.

В настоящее время энергоблоки №№4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 тыс. 788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года – седьмой.