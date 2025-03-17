Концерн "Россиум" может получить взнос в имущество от владельцев на 53 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Концерн "Россиум" может получить взнос в имущество на сумму 53,298 млрд рублей.

Как говорится в отчете концерна, его участники в декабре 2024 года приняли решение о внесении этой суммы в имущество.

Подробности транзакции не раскрыты. "Интерфакс" направил запрос в "Россиум".

Уставный капитал "Россиума" сейчас составляет 64,8 млрд рублей. Последний раз он менялся в начале 2022 года – вырос почти на 20 млрд рублей за счет вклада "МКБ Капитала" (тогда контролировался бизнесменом Романом Авдеевым и совладельцем группы "Регион" Сергеем Судариковым).

Авдеев в октябре 2024 года заявил о передаче своей доли в концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова. Авдеев тогда отметил, что завершил выход из активов и проектов в РФ.

В числе активов "Россиума" на его сайте указан Московский кредитный банк (МКБ), страховая группа "Югория", управляющая компания "Регион Эссет Менеджмент" (под ее управлением средства 11 негосударственных пенсионных фондов), НПФ "Эволюция" (ранее - НПФ "Нефтегарант"), инвестиционная компания Metrika Investments (собственник офисной недвижимости), а также "Директ нефть"(владеет двумя участками в Оренбургской области, на которые получена лицензия на разведку и добычу углеводородов доманиковой группы).