Кассация поддержала отказ взыскать с экс-руководителей банка "Югра" и компаний 11 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 11 марта поддержал отказ судов нижестоящих инстанций взыскать с ранее контролировавших банк "Югра" лиц и двух компаний в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 4,9 млрд рублей убытков, следует из картотеки суда.

Среди ответчиков бывший основной совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент банка Алексей Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции" и Seneal International Agency Ltd.

До этого, 6 февраля, кассационный суд подтвердил отказ взыскать солидарно по заявлению АСВ с 12 ранее контролировавших банк лиц и пяти компаний 5,9 млрд рублей убытков. Среди ответчиков, кроме Хотина, Нефедова, Шиляева и АО "Комплексные инвестиции", заявлены ООО "ТехЭнерго", ООО "Криволукский", ЗАО "Нефтегазовая компания Прогресс" и ООО "Парфеновское".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 29 ноября 2024 года отказал АСВ во взыскании с бывших руководителей банка "Югра" более 235 млрд рублей убытков.

Суд 29 ноября объединил в одно производство около 30 требований агентства к бывшим топ-менеджерам банка и ряду компаний.

Общий объем требований, заявленных ГК "АСВ" к лицам, ранее контролировавшим банк "Югра", превышает 235 млрд рублей, сказали ранее "Интерфаксу" в АСВ.

Среди ответчиков по всем требованиям – бывший владелец банка Алексей Хотин.

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест. В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации.

Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Арбитражный суд Москвы 9 октября 2024 года признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве Хотина и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Суд 9 октября включил в реестр кредиторов Хотина требования заявителя в размере 53,6 млрд рублей основного долга, а также 53 млрд рублей неустойки.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 ноября 2024 года отменил определение Арбитражного суда Москвы и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Оно отложено на 21 апреля.