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Oppenheimer сохраняет прогноз уверенного роста S&P 500

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Oppenheimer сохраняет прогноз роста индекса S&P 500 до 7100 пунктов к концу 2025 года, несмотря на ухудшение прогнозов рядом других инвестбанков.

В пятницу значение индекса увеличилось на 2,13%, до 5638,94 пункта. В четверг оно опускалось до уровня на 10% ниже февральского пика, что говорит о коррекции на рынке.

Аналитики Goldman Sachs на прошлой неделе понизили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 6200 пунктов с 6500 пунктов, отметив неопределенность, связанную с внешнеторговой политикой президента США Дональда Трампа и опасения относительно состояния американской экономики.

Вслед за ними прогноз для S&P 500 ухудшили и эксперты Yardeni Research - до 6400 пунктов с 7000 пунктов. Они указали, в частности, на обеспокоенность возможностью стагфляции в США из-за политики Трампа, отмечает MarketWatch.

В понедельник эксперты RBC Capital Markets также понизили прогноз для индекса - до 6200 пунктов с 6600 пунктов.

Аналитик Oppenheimer Джон Штольцфус сообщил клиентам, что по-прежнему ждет уверенного роста S&P 500 к концу года и считает американский рынок акций более привлекательным по сравнению с другими регионами.

Он отмечает, что в данный момент сложно оценить последствия вводимых Трампом торговых пошлин для экономики США и доходов компаний, и хаос на рынке, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока у инвесторов не будет более четкой картины того, какие тарифы останутся в силе, и каких договоренностей достигнет Трамп с лидерами зарубежных стран.

"С точки зрения инвесторов вопрос о том, как аккуратно оценить последствия пошлин, будет оставаться открытым до тех пор, пока пыль не уляжется и размеры тарифов не будут окончательно установлены", - говорит Штольцфус, слова которого приводит MarketWatch.

"Мы ожидаем продолжения роста корпоративных прибылей - ключевого двигателя изменения котировок акций", - говорит эксперт. Пока такие ожидания сохраняются, Oppenheimer будет придерживаться прогноза роста S&P 500 и предпочитать американский фондовый рынок конкурентам.

По данным FactSet, консенсус-прогноз рынка в отношении прибыли компаний S&P 500 на этот год пока ухудшился незначительно - до $271,05 на акцию с ожидавшихся ранее $271,24.

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