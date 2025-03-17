Китайская Sany в 2024 году снизила прибыль в РФ в 4,7 раза после рекордных итогов 2022-23 гг.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российского представительства китайского производителя спецтехники Sany Heavy Industry Co. Ltd (ООО "Сани") в 2024 году упала в 4,7 раза до 891,7 млн руб., говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка составила 43,9 млрд руб. (+5,9%), себестоимость продаж – 41,6 млрд руб. (+23,6%). Валовая прибыль упала на 71% до 2,3 млрд руб.

Коммерческие расходы увеличились на 66,5% до 665,3 млн руб.

Долгосрочные обязательства компании за прошлый год выросли вдвое до 488,6 млн руб. Краткосрочные обязательства выросли на 56,8% до 12,9 млрд руб. за счет роста показателя кредиторской задолженности в указанном объеме.

Чистая прибыль Sany в РФ по итогам 2024 года упала до 891,7 млн руб. после двух лет интенсивного роста. Рекордной прибыль компании была в 2023 году – 4,2 млрд руб. По итогам 2022 года финансовый результат составил 2,4 млрд руб.

До 2022 года финансовые показатели компании были значительно более скромными. Так, по итогам 2021 года выручка была на уровне 3,7 млрд руб., чистая прибыль - 131,3 млн руб.

Sany Heavy Industry Co. Ltd. – крупнейший китайский производитель спецтехники, имеющий более 25 производственных баз, свыше сотни офисов и более 8 тыс. поставщиков по всему миру.

ООО "Сани" зарегистрировано в Москве в 2007 году. Китайский производитель поставляет в РФ бетононасосную технику, краны, буровые установки, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другие виды техники, предоставляя услуги по их гарантийному и постгарантийному обслуживанию. В РФ созданы логистические центры и склады запчастей компании.