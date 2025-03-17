Поиск

Китайская Sany в 2024 году снизила прибыль в РФ в 4,7 раза после рекордных итогов 2022-23 гг.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российского представительства китайского производителя спецтехники Sany Heavy Industry Co. Ltd (ООО "Сани") в 2024 году упала в 4,7 раза до 891,7 млн руб., говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка составила 43,9 млрд руб. (+5,9%), себестоимость продаж – 41,6 млрд руб. (+23,6%). Валовая прибыль упала на 71% до 2,3 млрд руб.

Коммерческие расходы увеличились на 66,5% до 665,3 млн руб.

Долгосрочные обязательства компании за прошлый год выросли вдвое до 488,6 млн руб. Краткосрочные обязательства выросли на 56,8% до 12,9 млрд руб. за счет роста показателя кредиторской задолженности в указанном объеме.

Чистая прибыль Sany в РФ по итогам 2024 года упала до 891,7 млн руб. после двух лет интенсивного роста. Рекордной прибыль компании была в 2023 году – 4,2 млрд руб. По итогам 2022 года финансовый результат составил 2,4 млрд руб.

До 2022 года финансовые показатели компании были значительно более скромными. Так, по итогам 2021 года выручка была на уровне 3,7 млрд руб., чистая прибыль - 131,3 млн руб.

Sany Heavy Industry Co. Ltd. – крупнейший китайский производитель спецтехники, имеющий более 25 производственных баз, свыше сотни офисов и более 8 тыс. поставщиков по всему миру.

ООО "Сани" зарегистрировано в Москве в 2007 году. Китайский производитель поставляет в РФ бетононасосную технику, краны, буровые установки, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другие виды техники, предоставляя услуги по их гарантийному и постгарантийному обслуживанию. В РФ созданы логистические центры и склады запчастей компании.

Sany РФ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

Суд обратил в доход РФ активы "Дальполиметалла" по иску Генпрокуратуры

"СПБ биржа" возобновит торги после технического сбоя в 12:10

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Кабмин направит более 7,7 млрд руб. на льготное кредитование экспортеров продукции АПК

Кабмин направит более 7,7 млрд руб. на льготное кредитование экспортеров продукции АПК
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });