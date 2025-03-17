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Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал отклонить депутатский законопроект о зачислении НДФЛ с дивидендов по акциям и процентов по облигациям, который удерживают налоговые агенты, по месту регистрации физических лиц-получателей доходов. Сейчас НДФЛ зачисляется по месту регистрации налоговых агентов.

Законопроект № 540989-8 в январе в палату внесли депутаты Михаил Матвеев и Олег Михайлов.

Законопроект предлагал обязать налоговых агентов (брокеров, депозитариев, доверительных управляющих) перечислять удержанный НДФЛ по месту жительства граждан, а не по месту учета налогового агента. В настоящее время налог уплачивается по месту учета налогового агента или его обособленного подразделения.

Авторы в пояснительной записке напоминали, что сейчас НДФЛ с получателей дивидендов по акциям и процентов по облигациям зачисляется по месту нахождения центральных офисов акционерных обществ и других организаций, крупнейшие из них находятся в Москве и Петербурге. "Проблема усложнения администрирования налога носит несущественный для практически полностью цифровизированной Федеральной налоговой службы технический характер", - отмечали депутаты и подчеркивали, что сейчас необходимо найти решения, которые позволят регионам укреплять свою финансовую базу.

Комитет по бюджету в своем заключении отметил, что реализация предложенных изменений усложнит налоговое администрирование, увеличит нагрузку на налоговых агентов, так как место жительства налогоплательщика может меняться несколько раз в налоговом периоде.

"В случае перечисления налоговым агентом НДФЛ по неправильным реквизитам, например, в ситуации, когда налогоплательщик сменил место жительства, не уведомив при этом налогового агента, налог будет уплачен не по назначению, в связи с чем возникнет недоимка, а также увеличится объем невыясненных поступлений", - говорится в заключении комитета.

Комитет также отмечает, что Бюджетный кодекс уже регулирует распределение НДФЛ между бюджетами разных уровней. Налог поступает на казначейские счета и затем распределяется между федеральным, региональными и местными бюджетами по установленным нормативам.

По мнению Счетной палаты, предложенная инициатива не приведет к справедливому распределению доходов, а проблему бюджетного неравенства можно решить через механизмы межбюджетных трансфертов.

НДФЛ Счетная палата Госдума ФНС
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