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Девелопер "Садовое кольцо" сообщил о планах по застройке в Мариуполе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Одной из первых крупных стройкомпаний, которая официально заявила о выходе в Мариуполь с коммерческими проектами, стала ГК "Садовое кольцо".

"Федеральный девелопер ГК "Садовое кольцо" построит 72,8 тысячи кв.м жилья в Мариуполе. Группа компаний планирует строительство на 8 земельных участках в черте города, где возведет несколько жилых комплексов", - рассказали в компании.

В 2024 году вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в Мариуполе за год развернут не менее 200 площадок под инвестиционное жилье, инвесторы на них есть.

Он добавил, что не прекращается строительство за счет бюджетных средств.

Минстрой ДНР сформировал земельный банк в объеме около 6 млн кв.м, а инвесткомитет уже одобрил еще 11 проектов под строительство с использованием внебюджетных источников финансирования.

По данным "ДОМ.РФ", в границах Мариуполя застройщики с 2023 года получили разрешение на строительство 11 коммерческих ЖК общей площадью 120 тысяч кв. м.

В начале 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 10%.

Мариуполь Марат Хуснуллин Минстрой Михаил Мишустин Садовое кольцо ДОМ.РФ
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