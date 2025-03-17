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Розничные продажи в США в феврале выросли на 0,2%, слабее прогнозов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в феврале выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 0,6%, по данным Trading Economics.

В январе, согласно пересмотренным данным, показатель снизился на 1,2%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце выросли на 0,3%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,5%.

Реализация в магазинах по продаже строительных материалов и садового оборудования увеличилась на 0,2%, в магазинах напитков и продуктов питания - на 0,4%, в универмагах - на 0,2%. Ритейлеры товаров для здоровья и ухода за собой увеличили продажи на 1,7%, удаленная торговля выросла на 2,4%.

Продажи в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, уменьшились на 0,4%, в заведениях общественного питания - на 1,5%, на АЗС - на 1%. Ритейлеры одежды сократили реализацию на 0,6%, электроники и бытовой техники -на 0,3%, автодилеры - на 0,4%.

Общий объем розничных продаж в США в феврале вырос на 3,1% относительно того же месяца 2024 года.

В январе, по уточненным данным, повышение составило 3,9%, а не 4,2%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.

США
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