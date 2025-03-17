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КТК и "КазТрансОйл" подключили новую перемычку между своими нефтепроводными системами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" и "КазТрансОйл" (КТО) в минувшем году построили и подключили соединительный трубопровод (перемычку) между нефтепроводными системами компаний, сообщает консорциум.

"В 2024 году коллективы КТК и КТО успешно реализовали проект строительства и подключения новой перемычки между нефтепроводом КТК и нефтеперекачивающей станцией имени Касымова, что повысило надежность и гибкость в работе трубопроводных систем КТК и КТО" - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также компании реализовали проект по врезке нового участка линейной части на 266-м км магистрального нефтепровода КТК, где трубопровод пересекается с новым участком автодороги Атырау - Астрахань.

В 2023 году консорциум сообщал, что соединительный трубопровод между КТК (203 км) и насосной станцией им. Касымова протяженностью 1,16 км неработоспособен из-за большого количества дефектов.

"Это делается для гибкости системы, в случае ограничения на КТК. Если что-то произойдет, вот эта перемычка позволит нам использовать резервуарный парк системы "КазТрансОйла", - отмечал тогда представитель КТК.

КТК КазТрансОйл
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