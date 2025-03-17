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Годовой отчет ЦБ в Госдуме запланирован на 9 апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник принял решение рассмотреть отчет ЦБ за 2024 год на пленарном заседании 9 апреля. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Совет Государственной Думы принял решение заслушать отчет о работе Банка России в 2024 году на заседании Государственной Думы 9 апреля 2025 года", - сказал он.

ЦБ планирует опубликовать отчет за 2024 год 28 марта.

Согласно действующему законодательству, ЦБ должен направлять в парламент отчет ежегодно, не позднее 15 мая. Отчет включает: перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса, национальной платежной системы.

В отчет входят данные о примененных мерах к банкам и другим финансовым организациям за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег, отчет главного аудитора о расходовании средств фондов, связанных с банковским, страховым и пенсионным секторами, данные о финансовом оздоровлении банков, страховых компаний и пенсионных фондов.

После утверждения годовой финансовой отчетности совет директоров ЦБ перечисляет в федеральный бюджет 75% фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов. Оставшаяся прибыль Банка России направляется в резервы и фонды различного назначения. При этом, как отмечалось в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 гг., поступление доходов от прибыли ЦБ не заложено в федеральный бюджет на 2025 год. В 2026 году в бюджет может поступить 51 млрд рублей из прибыли Банка России, в 2027 году – 321,8 млрд рублей.

В начале марта депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект (№855643-8), который предлагает увеличить долю прибыли, перечисляемой ЦБ в федеральный бюджет, с 75% до 80%, и применять новый норматив к прибыли, полученной по итогам 2025 года и последующих лет.

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