Рынок акций РФ начал неделю с роста

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на новостях о планах президентов США и России провести телефонный разговор во вторник в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся до $71 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3250 пунктам, а индекс РТС превысил 1200 пунктов на фоне укрепления рубля; в лидерах роста выступили акции "Мечела" (+5,1%), Совкомбанка (+5%), "Северстали" (+3,8%) и АФК "Система" (+3,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3245,19 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1212,61 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составил 84,3059 руб. (-1,26 рубля). На межбанке в понедельник курс доллара опускался ниже 84 руб./$1.

Подорожали также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,5%), "НЛМК" (+3,3%), "Газпром нефти" (+3,1%), "Газпрома" (+2,7%), "ММК" (+2,6%), ОК "Русал" (+2,6%), "ВК" (+2,6%), "Т-Технологии" (+2,6%), "Норникеля" (+2,1%), "ФосАгро" (+2,1%), "Аэрофлота" (+2%), "Роснефти" (+2%), "Магнита" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,4% "префы"), ВТБ (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что решение конфликта на Украине можно будет изыскать в течение недель. "Президент США использует слово "недели" для обозначения временного промежутка, и я согласен с ним", - сказал Уиткофф в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Также Уиткофф заявил в воскресенье, что разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может состояться в течение наступившей недели. По словам Уиткоффа, его встреча с Путиным, которая прошла на прошедшей неделе, была позитивной: "Две стороны стали ближе, чем были ранее". "Я полагаю, президент Путин хочет окончания этого (кровопролития)", - отметил спецпредставитель США.

Тем временем в понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Эту информацию подтвердил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заявив, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться во вторник. "Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал он журналистам в понедельник.

Также Песков сообщил в понедельник, что к разговору Путина и Трампа готовится целый ряд вопросов, главным образом - украинского урегулирования, но при этом никаких наметок по срокам личной встречи президентов РФ и США пока нет. "Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков "Первому каналу". "Пока ждем самого телефонного разговора", - добавил он.

Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций вырос в ожидании реальных шагов в части урегулирования геополитического конфликта и переговоров президентов России и США во вторник. На этой неделе в фокусе внимания инвесторов остаются не только корпоративные события, но и очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки.

В свете предстоящего заседания ЦБ интерес представляют данные Росстата по недельной инфляции и инфляционным ожиданиям, а также результаты аукционов Минфина по размещению ОФЗ. На текущий момент основные проинфляционные факторы (бюджетная политика, состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания и др.) сохраняются, поэтому ЦБ, вероятно, будет проводить жесткую денежно-кредитную политику в течение длительного времени, полагает Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи на старте недели приблизился к сопротивлению 3260 пунктов, в очередной раз движение рынка основывается на геополитическом сигнале - ожиданиях телефонного разговора президентов РФ и США во вторник.

Из значимой статистики вторника интерес представляют мартовский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, февральские данные по новостройкам и объему промышленного производства в США. На отечественном рынке "Русагро" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 марта - 3175-3325 пунктов, полагает эксперт.

Рубль начал неделю волной укрепления. Текущую курсовую динамику отчасти объясняет сжатие геополитической риск-премии на фоне сигналов о развитии диалога между РФ и США на высшем уровне. В пользу рубля также играют относительно высокие продажи валютной выручки экспортерами на базе дорогой нефти начала года при еще слабом импорте, а также жесткий курс ДКП ЦБ РФ. Также на это накладывается и слабость доллара на мировом рынке на фоне введения властями США повышенных импортных тарифов. Новые минимумы по инвалютам не исключены, но в целом потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Цены на нефть с начала года заметно откатились, повысились транзакционные издержки экспортеров в связи с последними санкциями, импорт оживляется после сезонного спада. Все это может транслироваться в разворот тренда в ближайшие недели, а краткосрочно можно ожидать доллар на уровне 82,5-87,5 руб./$1, юань - 11,3-11,8 руб./юань, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник мировые фондовые индексы показывают противоречивую динамику.

Власти Китая объявили в воскресенье план стимулирования потребления, ставя перед собой цель сделать внутренний спрос ключевым драйвером и стабилизирующим элементом экономического роста. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне сообщений СМИ, что следующий контакт Путина и Трампа может произойти на этой неделе.

"Вероятнее всего, речь идет о дискуссии по приостановке огня в украинском конфликте на ближайшие 30 дней. Факт встречи может стать новым драйвером роста для рынка", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи вновь превысил 3200 пунктов. При пробитии 3280 пунктов возможен рост до 3360 пунктов. Однако сейчас образовался "гэп" в районе 3200-3230 пунктов, поэтому очень вероятно локальное снижение с целью закрытия этого "гэпа", считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" в начале недели поддержали слова министра энергетики РФ Сергея Цивилева на совещании по угольной отрасли о планах России ежегодно добывать не менее 600 млн тонн угля до 2050 года. Сам "Мечел" за 2024 год получил чистый убыток по МСФО в размере 36,27 млрд руб. против прибыли в 22,32 млрд руб. годом ранее, а также нарастил добычу угля на 5%, до 10,86 млн тонн. При этом в феврале стало известно, что компания еще в 2024 году договорилась о переносе погашения 35 млрд руб. долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Высокая долговая нагрузка в текущий период является одной из сложностей для "Мечела", отмечает Кожухова.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI стремятся к краткосрочным сопротивлениям $72 и $68,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне операции США против хуситов в Йемене и рисков перебоев с предложением нефти на Ближнем Востоке. На западных фондовых площадках в понедельник наблюдаются сдержанные настроения, участники торгов ожидают поступления новых экономических и геополитических сигналов по ходу недели.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали сдержанные покупки. Европейский рынок вновь чувствует себя увереннее американского, но поддержка исходит во многом со стороны ожиданий увеличения оборонных расходов ЕС. Российский рынок к завершению сессии в ожидании переговоров Путина и Трампа закрепился в уверенном "плюсе", а долларовый индекс РТС вплотную подошел к пику текущего года 1216 пунктов на фоне ралли рубля. Надежды в отношении скорого снятия санкций на биржах РФ несколько ослабли, но все же инвесторы в акции продолжают верить в лучшее, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, итоги переговоров президентов США и России могут привести к всплеску волатильности. Она возрастет и в пятницу, после объявления решения Банка России по ключевой ставке (с очень большой вероятностью регулятор оставит показатель неизменным с жесткой риторикой). Пока же рынок подошел к промежуточному сопротивлению 3260 пунктов, пробой которого поставит целью роста район 3350 пунктов, считает Антонов.

Мировые рынки

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,6%), в США нет единой динамики (индексы S&P 500 и Dow к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,4%, Nasdaq просел на 0,2%).

Власти КНР в воскресенье обнародовали план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление. Результат совпал с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% (в декабре - на 3,2%). Прогнозировалось увеличение на 3,6%.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Темпы подъема промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до 5,9% в годовом выражении с 6,2% в декабре. Однако аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%.

Розничные продажи в США в феврале выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 0,6%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены сохраняют утренний оптимизм. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,02 за баррель (+0,6% и +1% в пятницу), апрельская цена WTI - $67,59 за баррель (+0,6% и +1% в пятницу).

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman.

Факторами, сдерживающими рост нефтяных котировок, остаются ожидания, связанные с возвращением беспрепятственных поставок нефти из РФ на мировые рынки в случае урегулирования российско-украинского конфликта, а также планы ОПЕК+ по началу наращивания добычи нефти с апреля.

Кроме того, негативное влияние на настроения рынка оказывают сохраняющиеся сомнения в росте мировых экономик на фоне эскалации торговых войн в результате протекционистских мер, принимаемых Вашингтоном.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+7,2%), "СПБ биржи" (+5%), Совкомбанка (+5%), "Совкомфлота" (+2,8%), ГК "Самолет" (+2,6%), ПАО "Группа Позитив" (+2,5%).

Банк "Санкт-Петербург" (+0,6%) в январе-феврале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,9%, до 10,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в феврале 2025 года составила 5,1 млрд рублей, что на 37,9% больше прибыли февраля 2024 года.

Снизились акции ПАО "ГАЗ" (-8,4% и -8,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-5,1%), ПАО "Павловский автобус" (-4,5%), "Селигдара" (-1,6%), ПАО "Хэдхантер" (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,5 млрд рублей (из них 17,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,07 млрд рублей на акции "Т-Технологии").