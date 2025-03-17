Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в 2024 году сократилась в 1,4 раза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО в 2024 году сократилась в 1,42 раза по сравнению с 2023 годом, до 14,1 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 185,1 млрд руб., что на 7% ниже показателя 2023 года.

Показатель EBITDA увеличился на 10% до 46,29 млрд руб.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Управляет парком из 41 тыс. фитинговых платформ, 141 тыс. контейнеров, а также 35 собственными и тремя партнерскими ж/д терминалами.