Объем бюджетных остатков в прошлом году упал на 37%, до минимума за 8 лет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Общий объем неисполненных назначений по расходам федерального бюджета РФ в 2024 году снизился на 226,6 млрд рублей, или на 36,9%, и составил 387,1 млрд рублей, или 1% сводной росписи с изменениями, по сравнению с 613,7 млрд рублей годом ранее. Такие данные содержатся в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в прошлом году.

Контрольный орган отмечает, что это самый низкий показатель за последние 8 лет.

В 2023 году также наблюдалось уменьшение неисполненных бюджетных ассигнований - на 192,5 млрд рублей, или на 24%, по сравнению с 796 млрд рублей в 2022 году. В 2021 году они составляли 645,4 млрд рублей, в 2020 году - 1 трлн рублей.

Без учета дополнительного финансового обеспечения выполнения функций отдельными федеральными казенными учреждениями, а также неиспользованных бюджетных средств на подготовку и проведение избирательной кампании общий объем неисполненных назначений в прошлом году составил 485 млрд рублей. В 2023 году этот показатель был на уровне более 700 млрд рублей.

Общий объем остатков на предоставление субсидий юрлицам и межбюджетных трансфертов "под потребность", а также на оплату заключенных госконтрактов составил 78,4 млрд рублей, что в 3,5 раза меньше 2023 года.

В материалах также приводится экспертная оценка Счетной палаты объема средств, по которым спрогнозировано неисполнение на 1 января 2025 года, направленных на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства - 367,6 млрд рублей.

Из резервного фонда правительства РФ Минфину 28 декабря были выделены бюджетные ассигнования на 400,276 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов Социальному фонду, которые были перечислены ему в последний рабочий день года в полном объеме.

Таким образом, без учета перечисления этого межбюджетного трансферта объем неисполненных бюджетных ассигнований мог составить 787,4 млрд рублей, без учета дополнительного финансового обеспечения выполнения функций отдельными федеральными казенными учреждениями, а также не использованных бюджетных средств на подготовку и проведение избирательной кампании - 885,3 млрд рублей, отмечает Счетная палата.