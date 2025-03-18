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СД "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 0,3537 рубля на акцию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 0,3537 рубля на акцию, сообщила компания.

Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2025 года.

Уставный капитал "Интер РАО" составляет 104,4 млрд обыкновенных акций. Таким образом, общая сумма выплат может составить 36,9 млрд рублей. Это равняется 25% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, что соответствует многолетней практике компании.

Годовое общее собрание акционеров, на котором в том числе будет решен вопрос дивидендов, состоится 28 мая 2025 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в собрании будет сформирован по состоянию на 3 мая 2025 года.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Роснефтегаз Интер РАО Россети ФСК ЕЭС
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