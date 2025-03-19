Fitch повысило прогноз цен на газ в 2025 и 2026 году
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на природный газ на 2025-2026 годы, подтвердив оценки для нефти на ближайшее время.
Пересмотр ожидаемых цен на газ отражает изменение котировок с начала текущего года, а также холодную зиму, приведшую к значительному истощению запасов в газовых хранилищах, сообщило агентства.
Кроме того, аналитики добавили прогноз для стоимости углеводородов на 2028 год.
"Мы оставили все предположения о ценах на нефть без изменений, - говорится в сообщении. - У ОПЕК+ были большие резервные мощности (более 6 млн баррелей в сутки) в январе, и она заявила о планах начать отмену сокращений добычи с апреля. Импортные пошлины США на продукцию из Китая могут оказать давление на глобальный экономический рост и спрос на нефть, увеличив избыточное предложение и усилив давление на цены".
Ответные меры Китая (пошлины на импорт угля, СПГ и нефти из США) вряд ли будут иметь существенные последствия для мировых энергетических рынков, полагают эксперты Fitch.
Потребление газа в Китае в 2025 году увеличится на 6,5% и составит примерно 456 млрд кубометров, что обусловлено спросом городского и промышленного секторов, по прогнозу Шанхайского центра торговли нефтью и газом. Зависимость Китая от импорта газа составила 40,9% в 2024 году, причем значительная доля приходится на СПГ. Поставки СПГ из США выросли на 53,2%, усилив конкуренцию за поставки газа с Европой.
"Геополитическая напряженность, включая полную остановку поставок (из России - ИФ) по трубопроводу в Европу через Украину в конце 2024 года после истечения срока действия соглашения о транзите газа, а также неурегулированные военные конфликты на Ближнем Востоке тоже влияют на цены на спотовом рынке", - отмечается в обзоре агентства.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|2027г
|2027г
|2028г
|среднеср.
|прогноз
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|новый
|старый
|новый
|Базовый сценарий
|нефть Brent
|70
|70
|65
|65
|65
|65
|60
|60
|60
|нефть WTI
|65
|65
|60
|60
|60
|60
|57
|57
|57
|природ.газ Henry Hub
|2,5
|3,25
|2,75
|3
|2,75
|2,75
|2,75
|2,75
|2,75
|природ.газ TTF
|11
|12
|8
|8
|7
|7
|7
|5
|5
|Стрессовый сценарий
|нефть Brent
|35
|35
|45
|45
|48
|48
|48
|48
|48
|нефть WTI
|32
|32
|42
|42
|45
|45
|45
|45
|45
|природ.газ Henry Hub
|2
|2,5
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|природ.газ TTF
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|4,5
|4,5
Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тысячу кубических футов.