Fitch повысило прогноз цен на газ в 2025 и 2026 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на природный газ на 2025-2026 годы, подтвердив оценки для нефти на ближайшее время.

Пересмотр ожидаемых цен на газ отражает изменение котировок с начала текущего года, а также холодную зиму, приведшую к значительному истощению запасов в газовых хранилищах, сообщило агентства.

Кроме того, аналитики добавили прогноз для стоимости углеводородов на 2028 год.

"Мы оставили все предположения о ценах на нефть без изменений, - говорится в сообщении. - У ОПЕК+ были большие резервные мощности (более 6 млн баррелей в сутки) в январе, и она заявила о планах начать отмену сокращений добычи с апреля. Импортные пошлины США на продукцию из Китая могут оказать давление на глобальный экономический рост и спрос на нефть, увеличив избыточное предложение и усилив давление на цены".

Ответные меры Китая (пошлины на импорт угля, СПГ и нефти из США) вряд ли будут иметь существенные последствия для мировых энергетических рынков, полагают эксперты Fitch.

Потребление газа в Китае в 2025 году увеличится на 6,5% и составит примерно 456 млрд кубометров, что обусловлено спросом городского и промышленного секторов, по прогнозу Шанхайского центра торговли нефтью и газом. Зависимость Китая от импорта газа составила 40,9% в 2024 году, причем значительная доля приходится на СПГ. Поставки СПГ из США выросли на 53,2%, усилив конкуренцию за поставки газа с Европой.

"Геополитическая напряженность, включая полную остановку поставок (из России - ИФ) по трубопроводу в Европу через Украину в конце 2024 года после истечения срока действия соглашения о транзите газа, а также неурегулированные военные конфликты на Ближнем Востоке тоже влияют на цены на спотовом рынке", - отмечается в обзоре агентства.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2025г 2025г 2026г 2026г 2027г 2027г 2028г среднеср. прогноз старый новый старый новый старый новый новый старый новый Базовый сценарий нефть Brent 70 70 65 65 65 65 60 60 60 нефть WTI 65 65 60 60 60 60 57 57 57 природ.газ Henry Hub 2,5 3,25 2,75 3 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 природ.газ TTF 11 12 8 8 7 7 7 5 5 Стрессовый сценарий нефть Brent 35 35 45 45 48 48 48 48 48 нефть WTI 32 32 42 42 45 45 45 45 45 природ.газ Henry Hub 2 2,5 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 природ.газ TTF 5 5 5 5 5 5 5 4,5 4,5

Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тысячу кубических футов.