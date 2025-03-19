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Fitch повысило прогноз цен на газ в 2025 и 2026 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на природный газ на 2025-2026 годы, подтвердив оценки для нефти на ближайшее время.

Пересмотр ожидаемых цен на газ отражает изменение котировок с начала текущего года, а также холодную зиму, приведшую к значительному истощению запасов в газовых хранилищах, сообщило агентства.

Кроме того, аналитики добавили прогноз для стоимости углеводородов на 2028 год.

"Мы оставили все предположения о ценах на нефть без изменений, - говорится в сообщении. - У ОПЕК+ были большие резервные мощности (более 6 млн баррелей в сутки) в январе, и она заявила о планах начать отмену сокращений добычи с апреля. Импортные пошлины США на продукцию из Китая могут оказать давление на глобальный экономический рост и спрос на нефть, увеличив избыточное предложение и усилив давление на цены".

Ответные меры Китая (пошлины на импорт угля, СПГ и нефти из США) вряд ли будут иметь существенные последствия для мировых энергетических рынков, полагают эксперты Fitch.

Потребление газа в Китае в 2025 году увеличится на 6,5% и составит примерно 456 млрд кубометров, что обусловлено спросом городского и промышленного секторов, по прогнозу Шанхайского центра торговли нефтью и газом. Зависимость Китая от импорта газа составила 40,9% в 2024 году, причем значительная доля приходится на СПГ. Поставки СПГ из США выросли на 53,2%, усилив конкуренцию за поставки газа с Европой.

"Геополитическая напряженность, включая полную остановку поставок (из России - ИФ) по трубопроводу в Европу через Украину в конце 2024 года после истечения срока действия соглашения о транзите газа, а также неурегулированные военные конфликты на Ближнем Востоке тоже влияют на цены на спотовом рынке", - отмечается в обзоре агентства.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2025г2025г2026г2026г2027г2027г2028гсреднеср.прогноз
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Базовый сценарий
нефть Brent707065656565606060
нефть WTI656560606060575757
природ.газ Henry Hub2,53,252,7532,752,752,752,752,75
природ.газ TTF11128877755
Стрессовый сценарий
нефть Brent353545454848484848
нефть WTI323242424545454545
природ.газ Henry Hub22,52,252,252,252,252,252,252,25
природ.газ TTF55555554,54,5

Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тысячу кубических футов.

Fitch ОПЕК СПГ США Китай Европа
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