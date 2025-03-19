Непогода на Балтике в марте сорвала график промысла российским рыбакам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Плохая погода в Балтийском море в марте сорвала российским рыбакам график промысла балтийской сельди (салаки) и шпрота (кильки). Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич.

"Промысел в январе-феврале этого года для всех рыболовецких предприятий Калининградской и Ленинградской областей был неплохим. Однако в марте из-за сильных ветров и штормов он стал очень неудачным. В результате на сегодня на Балтике добыто 5 тыс. 270 тонн балтийской сельди, что составляет лишь 21% от общедопустимого улова (ОДУ). Шпрота выловлено 11 тыс. тонн, или 26% от ОДУ", - пояснил Лютаревич.

По его словам, в настоящее время на промысле находятся 20 судов класса МРТК (малый рыболовный траулер кормового траления - ИФ), которые принадлежат рыбакам Калининградской и Ленинградской областей.

Рыбодобывающие предприятия надеются, что до конца этого месяца погода улучшится, что позволит увеличить объем вылова. Однако уже понятно, что к лету рыбаки не выполнят намеченные планы и не смогут наверстать упущенные возможности.

"В результате эта ситуация серьезно отразится на рыбоперерабатывающих заводах Северо-Запада и Центральной России, которые ориентированы на балтийскую рыбу. Только в Калининградской области расположены 6 рыбоперерабатывающих предприятий. Даже сегодня добытых объемов не хватает на полную загрузку производств. При этом на глубокую заморозку рыба практически не направляется. Это значит, что летом заводы будут испытывать острый дефицит сырья", - отметил Лютаревич.

Относительно промысла салаки в Калининградском заливе, куда в настоящее время должна заходить рыба для нереста, погода также оказывает серьезное влияние на вылов, так как салака не идет в залив. В итоге к настоящему моменту выловлено всего 200 тонн, в то время как ОДУ составляет 2 тыс. 400 тонн. В результате цена рыбы, что поступает свежей в продажу, сразу повысилась.

Проблема данной ситуации в том, что салачный промысел в Калининградском заливе идет очень короткое время, заключил Лютаревич.

ГК "За Родину" является одним из самых крупных в Калининградской области рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Флот составляет 12 судов, годовой вылов превышает 20 тыс. тонн. Производственные мощности компании позволяют выпускать в год 120 млн банок рыбных консервов более 50 наименований, а также другую рыбную продукцию.