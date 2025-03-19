Verizon увеличил бонус CEO на 40%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров американского оператора связи Verizon Communications одобрил повышение бонуса главного исполнительного директора Ханса Вестберга почти на 40%, пишет MarketWatch.

Как говорится в документах компании, Вестберг в 2025 году получит бонусы, привязанные к достижению долгосрочных целей, в размере $25 млн против $18 млн в прошлом году.

В 2023 году он также получил $18 млн в виде бонуса, а его совокупное вознаграждение составило $24,1 млн.

Вестберг стал CEO Verizon в 2018 году, а с 2019 года он также занимает пост председателя совета директоров.

За последние 12 месяцев капитализация Verizon увеличилась на 10,7%, до $186,2 млрд.