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Оборот предприятий рыбной отрасли РФ в 2024 году достиг 1,1 трлн рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Оборот рыбной отрасли РФ в 2024 году составил 1,1 трлн рублей, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"По итогам 2024 года оборот предприятий рекордный - 1,1 трлн рублей, прибыль - 173 млрд рублей, в 2014 году оборот составлял 170 млрд рублей и около 27 млрд рублей прибыль", - заявил Шестаков на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных 20-летию принятия закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

"Произошел кратный рост налоговой отдачи от отрасли. В 2014 году налоговые поступления были около 10 млрд рублей, в 2023 году - более 67 млрд рублей", - сказал он. В целом по итогам 2024 года в федеральный бюджет от отрасли поступило свыше 227,4 млрд рублей.

По словам главы Росрыболовства, ситуация в отрасли стала кардинально меняться с запуском программы инвестиционных квот, "инвестиции приобрели постоянный и системный характер". "Рыбакам предоставляется право на вылов определенных объемов водных биоресурсов сроком на 15 лет с обязательством по инвестициям в отрасль, - напомнил он. - Механизм инвестквот стал ключевым для масштабной реформы рыбного хозяйства и возрождения отечественного судостроения".

Программа инвестквот была утверждена в 2016 году.

На первом этапе программы было привлечено порядка 300 млрд рублей. В его рамках было построено 39 судов, 25 рыбоперерабатывающих заводов.

Как сообщил Шестаков, в 2023 году продолжилась реализация первого этапа программы и начался второй. В рамках второго этапа планируется построить 31 судно, в том числе 23 краболова, 4 логистических комплекса и 11 перерабатывающих заводов.

Кроме того, в 2019 году программа инвестквот была расширена за счет квот на добычу крабов: первый этап их распределения состоялся в 2019 году, второй – в 2022 году.

"Механизм инвестиционных квот впервые применен в России и подобного нет в мировой практике", - подчеркнул глава Росрыболовства.

Росрыболовство
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