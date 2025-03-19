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Шведский стартап беспилотных электрогрузовиков Einride может провести IPO в США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Шведский стартап Einride, занимающийся разработкой беспилотных электрогрузовиков, ведет переговоры с банками о проведении первичного размещения акций в США, сообщает Financial Times.

Оценка компании по итогам IPO может составить около $5 млрд. Пройти оно может уже этой осенью. При этом перед размещением компания намерена привлечь не менее $200 млн в рамках раунда финансирования, по данным источников газеты.

"Сейчас автономные грузоперевозки очень популярны. Существует большой интерес к отраслям, управляемым ИИ. Некоторые из их коллег торгуются по выгодной цене", - отметил один из источников.

Основными акционерами Einride являются инвестиционные фирмы - шведская EQT и американская Capital Group.

Супруги Роберт Фальк и Линнея Корнехед Фальк основали Einride в 2016 году. Первые коммерческие поставки грузовиков компания выполнила в 2018 году. Год спустя Einride стала первой компанией, выпустившей полностью автономный грузовик на дорогу общего пользования.

Выручка Einride в 2024 году составила $43 млн, портфель заказов - около $830 млн. Крупнейшим рынком для компании являются США, где базируются многие ее клиенты и акционеры.

Capital Group EQT США Einride Роберт Фальк Швеция
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