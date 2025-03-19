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Потребительская уверенность в РФ в I квартале снизилась третий квартал подряд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в I квартале 2025 года снизился до минус 11% с минус 9% в IV квартале 2024 года, минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III кварталах 2023 года. Об этом сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 февраля).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в I квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года снизился на 1 п.п. и составил минус 3%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в I квартале 2025 г. по сравнению с IV кварталом 2024 г. снизился на 3 п.п. и составил минус 16%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в I квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года сохранился на прежнем уровне и составил минус 3%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в I квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года снизился на 2 п.п. и составил минус 9%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок опустился на 3 п.п. и составил минус 22% в I квартале 2025 года против минус 19% в IV квартале 2024 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 п.п. и составил минус 22% в I квартале 2025 года против минус 21% в IV квартале 2024 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.

Росстат
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