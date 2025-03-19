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Цены на бензин в РФ с 11 по 17 марта замедлили рост до 0,07%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 марта выросли на 0,07% после повышения на 0,18% с 4 по 10 марта и на 0,19% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 17 марта выросли на 1,46% (общая инфляция за этот период составила 2,28%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 17 марта была на уровне 59,24 руб. (на 10 марта - 59,20 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,06 руб. (56,02 руб.), АИ-95 - 61,22 руб. (61,18 руб.), АИ-98 - 83,81 руб. (83,80 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 марта снизились на 0,02% после повышения на 0,03% с 4 по 10 марта и на 0,09% с 25 февраля по 3 марта. С начала года дизтопливо подорожало на 1,14%. Средняя цена ДТ в стране на 17 марта составляла 70,98 руб. за литр (70,99 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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