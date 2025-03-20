Скорректированная EBITDA Эн+ выросла на 35,7% в 2024 году до $2,93 млрд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Эн+ Групп" возросла на 35,7% в 2024 году, достигнув $2,93 млрд, говорится в сообщении компании.

Рост произошел под влиянием динамики курса доллара и роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME). При этом cкорректированная EBITDA энергетического сегмента увеличилась на 12% до $1,446 млрд.

Консолидированная выручка группы за 2024 год составила $14,65 млрд, что сопоставимо с результатом 2023 года.

Выручка энергетического сегмента возросла на 7,4% до $3,853 млрд, благодаря росту общей выработки электроэнергии и росту цен.

Чистая прибыль "Эн+ Групп" в 2024 году выросла на 88% до $1,348 млрд.

Объем капитальных затрат в 2024 году увеличился на 29,7% до $1,878 млрд.

Чистый долг вырос на 1,9% и составил $8,881 млрд, в том числе чистый долг энергетического сегмента в долларовом выражении снизился на 16,1% до $2,466 млрд в основном за счет ослабления рубля. Расходы по обслуживанию долга выросли на 11%.