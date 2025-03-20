En+ Group готова принять участие в будущих конкурсах на строительство энергомощностей в Сибири

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - En+ Group готова принять участие в будущих конкурсах на строительство генерирующих мощностей в Сибири, если будет принято решение об их проведении, сообщил через пресс-службу гендиректор компании Владимир Колмогоров.

На данный момент En+ уже ведет строительство трех энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 690 МВт, отобранных ранее "Системным оператором".

"Совместно с китайскими партнерами ведется проработка строительства Амурского ветропарка, а также разработка Зашуланского месторождения", - напомнил Колмогоров о других проектах компании.

Капзатраты энергетического сегмента En+ в 2024 году составили $519 млн (+31,7% к 2023 году), что как раз обусловлено началом строительства новых мощностей для покрытия энергодефицита на Юго-Востоке Сибири.

"Системный оператор" до мая 2025 года должен будет проанализировать необходимость строительства новой генерации в Юго-Восточной части Сибири в дополнение к уже отобранным в 2024 году проектам. Покрытие энергодефицита будет возможно за счет строительства новой генерации и электросетей постоянного тока, говорилось в материалах к прошедшей в конце 2024 года правкомиссии по электроэнергетике.