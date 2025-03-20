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LyondellBasell и Covestro закроют производство стирола и пропиленоксида в Нидерландах

Предприятие будет снесено

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - LyondellBasell и Covestro приняли решение об окончательном закрытии производства стирола и пропиленоксида в Маасвлакте (Нидерланды), сообщают компании, контролирующие предприятие на паритетных условиях.

Компании намерены снести предприятие до конца 2026 года.

"Это решение было принято после тщательного и внимательного рассмотрения и обусловлено продолжающимся давлением на прибыльность Maasvlakte из-за глобальных избыточных мощностей, сильного увеличения импорта из Азии и высоких затрат на европейское производство. К сожалению, ожидается, что эта ситуация сохранится, поэтому долгосрочное прибыльное производство не предвидится", - говорится в сообщении.

Компании ведут переговоры с сотрудниками предприятия и с клиентами, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств перед ними.

"В то же время мы сохраняем приверженность европейскому рынку и продолжим поставлять клиентам наши известные продукты портфеля полиэфирполиолов" - подчеркивает глава одного из структурных подразделений Covestro Герман-Йозеф Дёрхольт.

Площадка Maasvlakte работает в Роттердаме с 2003 года.

В 2024 году LyondellBasell объявила о запуске ревизии европейских активов своих бизнес-подразделений Olefins & Polyolefins (олефины и полиолефины - ИФ) и Intermediates & Derivatives (промежуточные и производные продукты - ИФ). "Ревизия будет оценивать активы через призму стратегии компании в части роста и развития, построения прибыльного бизнеса замкнутого цикла и низкоуглеродных решений, а также повышения производительности и культуры труда", - отмечалось в релизе.

Отмечалось, что шесть активов, составляющих около 13% всех мощностей американской компании по производимым линейкам продукции, "в их текущей конфигурации не соответствуют критериям LYB для нашего основного бизнеса". Переоценка затронула четыре полипропиленовых завода - в Бриндизи (Италия, мощность - 494 тысячи тонн в год), Таррагоне (Испания, 389 тысяч т), Каррингтоне (Великобритания, 209 тысяч т) и Берре (Франция, 349 тысяч т, а также этилен, пропилен, полиэтилен и бутадиен), а также заводы в Мюнхсмюнстере (Германия, выпускает этилен, пропилен и ПЭВП) и Маасвлатке (Нидерланды, выпускает оксид пропилена, мономер стирола). LyondellBasell рассматривала три потенциальных исхода для названных заводов: повышение рентабельности, передачу другим владельцам и рационализацию.

Нидерланды Роттердам LyondellBasell Covestro Азия Maasvlakte
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