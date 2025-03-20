Доля экспорта в выручке группы "Черкизово" в 2024 году выросла до 9%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доля экспорта в выручке группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мяса в РФ, в 2024 году составила 9%. По сравнению с 2017 годом она выросла в три раза. Об этом сообщается презентации компании, с которой ознакомился "Интерфакс".

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7% до 259,3 млрд рублей.

Как сообщала ранее группа, в 2024 году она увеличила экспорт продукции на 20% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Драйвером роста экспорта в натуральном выражении стала продукция из курицы, поставки которой выросли более чем на четверть. На долю этого мяса пришлось более 75% от объемов экспорта. Причем поставки в страны СНГ и ЕАЭС в натуральном выражении повысились более чем на 50%. Кроме того, значительно вырос экспорт халяльного мяса птицы на рынок Саудовской Аравии.

В целом самыми крупными импортерами продукции группы в 2024 году были Китай и Казахстан.

Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Она включает 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).