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Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской "дочке" - SIB (Cyprus) Limited - на 16,6 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Подробности дела пока не раскрыты.

"Интерфакс" направил запрос в Сбербанк.

SIB (Cyprus) имеет лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра на осуществление инвестиционной деятельности, сказано на сайте компании. Ее единственный собственник - Сбербанк России. Компания отмечает, что попадает под санкции Евросоюза как "дочка" Сбербанка, поэтому решила добровольно отказаться от лицензии.

Арбитражный суд Москвы Кипр Сбербанк SIB (Cyprus) Limited
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