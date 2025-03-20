Директор департамента IR "Норникеля" Михаил Боровиков покинул компанию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков покинул компанию, сказано на сайте "Норникеля".

Его заменила Татьяна Дыкова, работавшая до последнего времени заместителем Боровикова.

Боровиков работал в департаменте IR с января 2013 года, то есть со времени окончания корпоративного конфликта в "Норникеле" между "Интерросом" и "Русалом" и вступления в силу 10-летнего соглашения акционеров. Возглавил департамент он в 2022 году.

Направление IR в "Норникеле" по-прежнему курирует вице-президент по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.