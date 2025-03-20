ОПЕК+ в апреле сможет увеличить добычу на 88 тыс. б/с, а не 126 тыс. б/с по предыдущему плану

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в соответствии с новым графиком компенсаций ранее недосокращенных объемов смогут в апреле увеличить добычу нефти на 88 тыс. баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с.

Согласно ранее осуществленным расчетам, рост добычи мог бы составить 126 тыс. б/с.

Так, России нужно будет в апреле держать добычу на уровне марта - 8,953 млн б/с, почти такой же уровень - в мае, в то время как по предыдущему графику РФ смогла бы нарастить производство в апреле на 11 тыс. б/с - до 8,973 млн б/с.

При этом по сравнению с февралем добыча в марте должна будет снизиться почти на 200 тыс. б/с - до 35,413 млн б/с.



